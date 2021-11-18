Вахтовик заблудился в тайге на морозе и пять дней питался ягодами. Видео © ГУ МВД по Томской области

В Томской области полицейские спасли вахтовика, который вышел из посёлка в лес поохотиться, но заблудился, а затем ещё и подвернул ногу. О спасательной операции рассказали в региональном ГУ МВД.

"14 ноября 2021 года около 14 часов 23 минут в дежурную часть ОМВД России по Верхнекетскому району поступило сообщение о том, что 10 ноября в обеденное время с территории вахтового посёлка, расположенного в 200 километрах от п. Белый Яр, ушёл на охоту и не вернулся работник организации 1971 года рождения", — отметили в ведомстве.

На поиски отправились участковый Антон Левченко и оперуполномоченный Игорь Сидоренко. Два капитана полиции на снегоходе выехали в направлении, которое указали коллеги пропавшего вахтовика. Вскоре транспорт оказался бесполезным и пришлось идти пешком. Через некоторое время сотрудники МВД вышли на след. Мужчину нашли в семи километрах от посёлка. Он прятался от ветра возле лежавшего на земле дерева и грелся у костра.

"Как пояснил сам гражданин, в тайге он заблудился, подвернул ногу и самостоятельно передвигаться уже не мог. Он ждал помощи на протяжении пяти дней, питаясь замороженными ягодами и водой из ледяных ручьёв", — рассказали в полиции.

Офицеры МВД довели пострадавшего до снегохода, а затем быстро доставили его к посёлку. Он поблагодарил своих спасителей.