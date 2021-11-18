Датский историк Йенсон заявил, что Байден позволил России говорить с ЕС с позиции силы
Он уверен, что Европа слабеет не только как геополитический игрок, но и в культурном и интеллектуальном плане.
Фото © Facebook / Joe Biden
Решение президента США Джо Байдена не препятствовать запуску российского газопровода "Северный поток – 2" кардинально изменило баланс сил в Европе в пользу Москвы. Об этом заявил датский профессор истории Хенрик Йенсон.
В колонке для газеты Jyllands-Posten он пишет, что именно Россия якобы виновата в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии. По мнению Йенсона, ЕС не в состоянии справиться с этим вызовом.
"Что-то очень важное произошло, когда Джо Байден этим летом дал зелёный свет путинскому газопроводу "Северный поток – 2". И не только для стран, через которые он проходит", — написал Йенсон.
Историк утверждает, что Европа слабеет не только как геополитический игрок, который не может найти эффективную стратегию в условиях миграционного кризиса на польско-белорусской границе, но и в культурном и интеллектуальном плане.
"Лица, принимающие политические решения в европейских столицах и Брюсселе, не могут ясно видеть и принимать реалистичные решения о безопасности Европы. Политический паралич существует. В европейских столицах по-прежнему правит миф элит о том, что человечество ждёт только больше демократии и равных прав", — резюмировал историк.
А ранее Лайф рассказывал, что премьер Польши призвал Германию не давать России "дополнительные деньги". По мнению Моравецкого, покупая у РФ энергоресурсы, Берлин финансирует модернизацию её армии.
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