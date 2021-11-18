Помощник режиссёра фильма "Ржавчина" Мэми Митчелл подала судебный иск на актёра Алека Болдуина, продюсера фильма и техника по оружию. Оказалось, именно она и вызвала полицию после трагического инцидента на съёмочной площадке.

Как пишет BBC News, в иске говорится, что в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета. В тот день в кадре должны были быть кровавое пятно на Болдуине и его фигура, рука, тянущаяся к кобуре. Выстрел не предусматривался.