Выстрела по сценарию не было: Помощник режиссёра подала в суд на Болдуина за убийство оператора
Мэми Митчелл заявляет, что в кадре должно было быть лишь кровавое пятно и рука на кобуре.
Фото © Instagram / alecbaldwininsta
Помощник режиссёра фильма "Ржавчина" Мэми Митчелл подала судебный иск на актёра Алека Болдуина, продюсера фильма и техника по оружию. Оказалось, именно она и вызвала полицию после трагического инцидента на съёмочной площадке.
Как пишет BBC News, в иске говорится, что в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета. В тот день в кадре должны были быть кровавое пятно на Болдуине и его фигура, рука, тянущаяся к кобуре. Выстрел не предусматривался.
"В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия", — утверждает Митчелл.
Лайф рассказывал, что трагедия произошла, когда Болдуин по сценарию выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля разорвалась и попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла. Помощник режиссёра признал нарушения, связанные с оружием на съёмочной площадке.
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