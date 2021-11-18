НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Выстрела по сценарию не было: Помощник режиссёра подала в суд на Болдуина за убийство оператора

Мэми Митчелл заявляет, что в кадре должно было быть лишь кровавое пятно и рука на кобуре.

18 ноября, 04:01
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/alecbaldwininsta/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alecbaldwininsta</a></p>

Фото © Instagram / alecbaldwininsta

Помощник режиссёра фильма "Ржавчина" Мэми Митчелл подала судебный иск на актёра Алека Болдуина, продюсера фильма и техника по оружию. Оказалось, именно она и вызвала полицию после трагического инцидента на съёмочной площадке.

Как пишет BBC News, в иске говорится, что в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета. В тот день в кадре должны были быть кровавое пятно на Болдуине и его фигура, рука, тянущаяся к кобуре. Выстрел не предусматривался.

"В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия", — утверждает Митчелл.

Светооператор подал в суд на Болдуина после стрельбы на съёмочной площадке

Светооператор подал в суд на Болдуина после стрельбы на съёмочной площадке

Лайф рассказывал, что трагедия произошла, когда Болдуин по сценарию выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля разорвалась и попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла. Помощник режиссёра признал нарушения, связанные с оружием на съёмочной площадке.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1