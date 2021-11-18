Во Владивостоке фура опрокинулась и придавила несколько легковушек
Обошлось без жертв. Несколько человек, в их числе водитель грузовика, отделались лёгкими травмами.
Фото © Instagram / dpscontrol125rus
Во Владивостоке фура опрокинулась и придавила несколько легковушек. Видео © Instagram / dpscontrol125rus
В центре Владивостока на подъёме на Пушкинскую улицу произошло массовое ДТП. Там грузовик с полуприцепом опрокинулся и придавил припаркованные на обочине автомобили. По предварительной информации, повреждены пять легковушек.
Как сообщает ИА PrimaMedia, обошлось без жертв. Несколько человек отделались лёгкими травмами, пострадал и сам виновник ДТП. На место оперативно прибыли экстренные службы. Причины этого инцидента выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что 17 ноября три легковушки зажало между двумя большегрузами в ДТП на юго-востоке Москвы. Из-за аварии были заняты две полосы Люблинской улицы в сторону пересечения с Верхними Полями.
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