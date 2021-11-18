Во Владивостоке фура опрокинулась и придавила несколько легковушек. Видео © Instagram / dpscontrol125rus

В центре Владивостока на подъёме на Пушкинскую улицу произошло массовое ДТП. Там грузовик с полуприцепом опрокинулся и придавил припаркованные на обочине автомобили. По предварительной информации, повреждены пять легковушек.

Как сообщает ИА PrimaMedia, обошлось без жертв. Несколько человек отделались лёгкими травмами, пострадал и сам виновник ДТП. На место оперативно прибыли экстренные службы. Причины этого инцидента выясняются.