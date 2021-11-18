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Во Владивостоке фура опрокинулась и придавила несколько легковушек

Обошлось без жертв. Несколько человек, в их числе водитель грузовика, отделались лёгкими травмами.

18 ноября, 03:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWZsHHWK4R3/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dpscontrol125rus</a></p>

Фото © Instagram / dpscontrol125rus

Во Владивостоке фура опрокинулась и придавила несколько легковушек. Видео © Instagram / dpscontrol125rus

В центре Владивостока на подъёме на Пушкинскую улицу произошло массовое ДТП. Там грузовик с полуприцепом опрокинулся и придавил припаркованные на обочине автомобили. По предварительной информации, повреждены пять легковушек.

Как сообщает ИА PrimaMedia, обошлось без жертв. Несколько человек отделались лёгкими травмами, пострадал и сам виновник ДТП. На место оперативно прибыли экстренные службы. Причины этого инцидента выясняются.

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Ранее Лайф сообщал, что 17 ноября три легковушки зажало между двумя большегрузами в ДТП на юго-востоке Москвы. Из-за аварии были заняты две полосы Люблинской улицы в сторону пересечения с Верхними Полями.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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