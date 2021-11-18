"Произвёл два выстрела": Депутат Рашкин признался в убийстве лося
Член КПРФ уверяет, что из-за удалённости и плохой видимости принял животное за кабана. А затем стал "жертвой стечения обстоятельств".
Кадр из видео © YouTube / Валерий Рашкин
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин записал видеообращение, в котором признался в убийстве лося в Саратовской области. По словам политика, он сам произвёл два выстрела в сторону животного, а затем, якобы в попытке защитить своего друга, "не нашёл ничего лучше", как заявить, что "нашёл тушу".
На своём YouTube-канале Рашкин рассказал, что перед тем инцидентом отправился в Саратовскую область отдохнуть после длительного избирательного цикла. По версии депутата, сидя за столом с друзьям, алкоголь он не пил. Те предложили члену КПРФ порыбачить и поохотиться, заверив, что все необходимые на это разрешения есть. Он поехал на охоту один, взяв с собой карабин, треногу и бинокль. Рашкин рассказал, что недалеко от опушки он заметил некое животное, которое из-за плохой видимости принял за кабана. Достал из машины треногу, расчехлил и зарядил карабин.
"Я произвёл два выстрела в сторону силуэта животного и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошёл к месту падения животного. Дойдя до места я обнаружил, что на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося", — заявил Рашкин.
По его словам, затем он достал из автомобиля топор и ножи, чтобы разделать лося. Затем понял, что не сможет погрузить тушу в машину, и решил съездить за друзьями. Они погрузили мясо в машину, оставив в лесу шкуру, копыта и голову лося. На выезде из леса автомобиль заглох, к нему подъехали несколько других машин. Находившиеся в них люди стали задавать вопросы, что за мясо в багажнике. Узнав, что это убитый лось, они заявили, что такая охота там запрещена.
"Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и, возможную, охоту. Я оказался введённым в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту",— говорит теперь член КПРФ.
По его версии, этой ситуацией воспользовались "неизвестные ему люди", которые "судя по всему, участвовали в провокации против него". Якобы опасаясь за своего друга, депутат "не нашёл ничего лучше и выпалил, что нашел тушу этого лося".
Лайф рассказывал, что Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По той версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
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