Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин записал видеообращение, в котором признался в убийстве лося в Саратовской области. По словам политика, он сам произвёл два выстрела в сторону животного, а затем, якобы в попытке защитить своего друга, "не нашёл ничего лучше", как заявить, что "нашёл тушу".

На своём YouTube-канале Рашкин рассказал, что перед тем инцидентом отправился в Саратовскую область отдохнуть после длительного избирательного цикла. По версии депутата, сидя за столом с друзьям, алкоголь он не пил. Те предложили члену КПРФ порыбачить и поохотиться, заверив, что все необходимые на это разрешения есть. Он поехал на охоту один, взяв с собой карабин, треногу и бинокль. Рашкин рассказал, что недалеко от опушки он заметил некое животное, которое из-за плохой видимости принял за кабана. Достал из машины треногу, расчехлил и зарядил карабин.

"Я произвёл два выстрела в сторону силуэта животного и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошёл к месту падения животного. Дойдя до места я обнаружил, что на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося", — заявил Рашкин.

По его словам, затем он достал из автомобиля топор и ножи, чтобы разделать лося. Затем понял, что не сможет погрузить тушу в машину, и решил съездить за друзьями. Они погрузили мясо в машину, оставив в лесу шкуру, копыта и голову лося. На выезде из леса автомобиль заглох, к нему подъехали несколько других машин. Находившиеся в них люди стали задавать вопросы, что за мясо в багажнике. Узнав, что это убитый лось, они заявили, что такая охота там запрещена.

"Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и, возможную, охоту. Я оказался введённым в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту",— говорит теперь член КПРФ.