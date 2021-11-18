Появилась ещё одна причина для подорожания автомобилей

На фоне надвигающегося дефицита магния и алюминия кузовные и другие детали для автомобилей могут подорожать, заявили эксперты маркетплейса "Банкавто". Специалисты отметили, что сценарий роста цен уже намечен, хотя детальное будущее рынка магнезитов на рынке определят ближайшие месяцы.

"До конца года сырьё может вырасти в 1,5 раза, и примерно на треть — производные от магния. Должны подорожать алюминий, кузовные детали и запасные части автомобилей. Сильнее всего рост цен при этом отразится на премиальных марках, в которых алюминий используется шире", — рассказали ТАСС в "Банкавто".

По словам экспертов, в сентябре этого года стоимость магния увеличилась на 36% по сравнению с августом. До конца года цены на сырьё могут вырасти в 1,5 раза, и примерно на треть — на производные магния. Отрасль может парализовать в ближайшие несколько месяцев, считают специалисты. Причина кризиса кроется в новых экологических правилах для заводов КНР, которые теперь должны укладываться в отведённые лимиты потребления электроэнергии. В "Банкавто" рассказали, что существующих запасов хватит до конца ноября. При этом магнием нельзя заполнить склады и хранить, так как примерно через три месяца металл начинает окисляться, теряя качества.

"Предпосылки дефицита металла при этом всё те же, что у микрочипов по всему миру: жёсткая централизация... Сегодня на долю Китая приходится 90% мировой отрасли и 95% рынка Евросоюза. Такая расстановка сил становится мощным инструментом экономической войны", — заявили специалисты.

Китай является, кроме всего прочего, одним из крупнейших производителей автомобилей и запасных частей. С КНР связаны Audi, BMW, General Motors, Mercedes, Volvo и многие другие.