



В мужской гардероб героев популярного симулятора Sims 4 добавили 23 предмета под названием Modern Menswear Kit. В комплектах, разработанных известными европейскими дизайнерами, в частности, появились юбки.

"Команда The Sims объединила силы с Британским советом моды — некоммерческой организацией, которая поддерживает молодых британских дизайнеров и продвигает сознательные и нетривиальные бренды с целью развития британской модной индустрии", — объявила Sims 4 на своём сайте.

Гардеробные новшества в игре включают пиджаки, костюмы, юбки и шерстяное пальто, созданные лейблами British Fashion Council и Stefan Cooke. Разработчики считают, что модные новинки позволят игрокам "показать разнообразие жизни". Дизайнеры ратуют за то, чтобы их идеи нашли отклик и в реальном мире. До выхода виртуальных мужских перемен в Sims 4 осталось две недели — комплект "The Sims 4 Мужская мода" выходит 2 декабря 2021 года.

"Нам нравится разрабатывать наследие прошлого в ультрасовременном ключе, выходя за внешние рамки, такие как гендерные стереотипы", — рассказывает один из авторов коллекции одежды для игры — Стефан Кук.