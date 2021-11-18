Колумбийская полиция нашла тонну кокаина в мешках с какао
Наркоторговцы планировали отправить эту огромную партию запрещённого вещества в Испанию.
Фото © Национальная полиция Колумбии
Национальная полиция Колумбии в порту Буэнавентура перехватила теплоход и обнаружила на нём одну из крупнейших партий наркотиков в этом году. На борту судно оказалось 1111 пакетов, в которых в общей сложности находилось 1,1 тонны кокаина.
"В одном из контейнеров на судне было найдено 34 тула (тканевых мешка) чёрного цвета, внутри которых находилось 1111 прямоугольных пакетов, обёрнутых цветной лентой с надписью "Кофе", - говорится в сообщении полиции.
Груз собирались отправить в порт испанского города Валенсия. Власти оценивают стоимость конфискованной партии в 55 млн долларов.
А совсем недавно Лайф рассказывал, что во Внуково задержали двоих россиян, проглотивших почти килограмм кокаина. Мужчины уже были судимы. Ранее они отбывали наказание за совершение особо тяжких преступлений.
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