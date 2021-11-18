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Колумбийская полиция нашла тонну кокаина в мешках с какао

Наркоторговцы планировали отправить эту огромную партию запрещённого вещества в Испанию.

18 ноября, 02:02
<p>Фото © Национальная полиция Колумбии</p>

Фото © Национальная полиция Колумбии

Национальная полиция Колумбии в порту Буэнавентура перехватила теплоход и обнаружила на нём одну из крупнейших партий наркотиков в этом году. На борту судно оказалось 1111 пакетов, в которых в общей сложности находилось 1,1 тонны кокаина.

"В одном из контейнеров на судне было найдено 34 тула (тканевых мешка) чёрного цвета, внутри которых находилось 1111 прямоугольных пакетов, обёрнутых цветной лентой с надписью "Кофе", - говорится в сообщении полиции.

Груз собирались отправить в порт испанского города Валенсия. Власти оценивают стоимость конфискованной партии в 55 млн долларов.

Во Франции среди 20 тонн креветок нашли 700 кг кокаина

Во Франции среди 20 тонн креветок нашли 700 кг кокаина

А совсем недавно Лайф рассказывал, что во Внуково задержали двоих россиян, проглотивших почти килограмм кокаина. Мужчины уже были судимы. Ранее они отбывали наказание за совершение особо тяжких преступлений.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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