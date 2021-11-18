Илон Маск назвал сроки запуска "марсианского" корабля на орбиту
Основатель Space X признаёт, что высок риск неудачи, но компания так или иначе сможет добиться прогресса.
Фото © Flickr/spacex
Тестовый полёт на орбиту Земли прототипа космического корабля Starship компании Space X может состояться в январе 2022 года. Об этом заявил основатель Space X Илон Маск.
"Первый орбитальный полёт мы надеемся провести в феврале <…>. В этом месяце мы закончим со стартовым столом и пусковой вышкой, в декабре проведём несколько тестов и совершим запуск в январе", — сказал Маск в рамках встречи, организованной Национальными академиями наук инженерии и медицины (NASEM).
По словам миллиардера, риск потерпеть неудачу во время первого запуска высок. Но так или иначе в SpaceX "смогут добиться заметного прогресса".
Лайф рассказывал, что корабль многоразового использования Starship спроектирован для полётов на Марс, рассчитан на 100 человек. Прототипы уже несколько раз совершали тестовые полёты, но в пределах атмосферы. Только один из них не закончился разрушением аппарата.
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