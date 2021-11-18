Илон Маск назвал сроки запуска "марсианского" корабля на орбиту

Тестовый полёт на орбиту Земли прототипа космического корабля Starship компании Space X может состояться в январе 2022 года. Об этом заявил основатель Space X Илон Маск.

"Первый орбитальный полёт мы надеемся провести в феврале <…>. В этом месяце мы закончим со стартовым столом и пусковой вышкой, в декабре проведём несколько тестов и совершим запуск в январе", — сказал Маск в рамках встречи, организованной Национальными академиями наук инженерии и медицины (NASEM).

По словам миллиардера, риск потерпеть неудачу во время первого запуска высок. Но так или иначе в SpaceX "смогут добиться заметного прогресса".