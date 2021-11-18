Союз садоводов напомнил дачникам о риске получить зимний штраф

Участников садовых некоммерческих товариществ (СНТ) могут штрафовать за неубранный снег. Об этом рассказала юрист общественной приёмной Союза садоводов России Надия Айнетдинова. Она уточнила, что накажут, конечно, юрлицо — само СНТ. Так как если осадки на землях общего пользования мешают проезду машин экстренных служб, то управляющие должны быть наказаны. Однако, пострадают при этом и обычные дачники.

"Это будет ущерб для всех. Штраф будут платить из взносов. Значит, они пойдут на штраф вместо обеспечения жизнедеятельности товарищества", — сказала Надия Айнетдинова в беседе с порталом Ura.ru.

Председатель Общероссийской организации "Садоводы России", экс-депутат Госдумы РФ Андрей Туманов считает, что на самом деле СНТ редко получают подобные штрафы. Он отметил, что в любом товариществе очень много нарушений, и инспекторы закрывают глаза на большинство.

"Обычно не штрафуют. Почти никто не чистит дороги. Это дорого. Если оштрафуют, то на товарищество штраф где-то 100 тысяч рублей, а в кассе — ноль рублей. А как взыскивать? Денег нет, а там одни старушки", — сказал собеседник агентства.