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Союз садоводов напомнил дачникам о риске получить зимний штраф

Даже если финансовая ответственность закреплена за юридическим лицом, всё равно пострадают участники СНТ.

18 ноября, 01:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Участников садовых некоммерческих товариществ (СНТ) могут штрафовать за неубранный снег. Об этом рассказала юрист общественной приёмной Союза садоводов России Надия Айнетдинова. Она уточнила, что накажут, конечно, юрлицо — само СНТ. Так как если осадки на землях общего пользования мешают проезду машин экстренных служб, то управляющие должны быть наказаны. Однако, пострадают при этом и обычные дачники.

"Это будет ущерб для всех. Штраф будут платить из взносов. Значит, они пойдут на штраф вместо обеспечения жизнедеятельности товарищества", — сказала Надия Айнетдинова в беседе с порталом Ura.ru.

Председатель Общероссийской организации "Садоводы России", экс-депутат Госдумы РФ Андрей Туманов считает, что на самом деле СНТ редко получают подобные штрафы. Он отметил, что в любом товариществе очень много нарушений, и инспекторы закрывают глаза на большинство.

"Обычно не штрафуют. Почти никто не чистит дороги. Это дорого. Если оштрафуют, то на товарищество штраф где-то 100 тысяч рублей, а в кассе — ноль рублей. А как взыскивать? Денег нет, а там одни старушки", — сказал собеседник агентства.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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