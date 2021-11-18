Содрать три шкуры: Новые налоги, штрафы и обязанности для владельцев квартир Какие новые финансовые права и коммунальные обязанности появились у собственников, разбирался Лайф. 17 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

На 2022 год уже запланировано введение ряда нормативных актов, которые затронут владельцев практически всех квартир. Одни из них узаконят финансовые права, а другие — добавят коммунальные обязанности. Также не всё просто и с налогами, которые изменятся не в сторону понижения.

Для кого размер налогов станет больше

О том, что налог на недвижимость должен рассчитываться исходя из её кадастровой стоимости, все слышали уже давно. Но переходный период затянулся, и в 2021 году по такому правилу налоговые платежи вносили собственники только в 74 регионах РФ, при этом многие из тех, кто уже платил "по-новому", почти не заметили увеличения налогового бремени, так как практически во всех российских регионах пересмотр кадастровой стоимости в 2020-м или составил не более 0,1%, или не проводился вовсе. И так как граждане в 2021-м платили налоги за прошлый год, то они никаких изменений не почувствовали. Однако за последние полтора года цены на жильё на месте не стояли. По данным Росстата, в среднем по стране за указанный период вторичная недвижимость подорожала на 9,5%, новостройки — на 12%, а в Москве средний рост составил 18% на вторичку и 16,7% на жильё, приобретаемое на стадии строительства. И в ряде регионов пересмотр кадастровой стоимости в 2021-м уже анонсирован, а это значит, что и налоги тоже вырастут. Пока наибольшая определённость о величине роста только в Москве. Согласно проекту отчёта об итогах кадастровой оценки, размещённому в открытом доступе на сайте ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования", кадастровая стоимость всех объектов в Москве на 2021 год выросла от 15% до 50%. Однако это не значит, что сумма налогов для владельцев квартир в Москве вырастет на эти же величины. Согласно закону, размер налога на недвижимое имущество физлиц не может расти больше чем на 10 процентов в год, хотя и это тоже немало.

— Налог на недвижимость, рассчитанный по новой кадастровой стоимости, большинству россиян предстоит уплатить осенью 2022 года, и в связи с тем, что по разным причинам данный вид налогов почти не повышался более двух лет, для многих граждан его новый размер может стать неприятным сюрпризом, — предупредил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Олег Абелев. — Особенно это может быть ощутимо для москвичей и петербуржцев. Косвенно новые налоги отразят удорожание недвижимости в конкретном районе конкретного города. Ведь очевидно, что налоговое подорожание (кроме Москвы) будет для всех разным.

Расплата за балкон

Фото © ТАСС / Мария Рыбакова

С 1 марта 2022 года в силу вступает обновлённая редакция правил пользования жилыми помещениями (Приказ Минстроя № 292/пр). Среди множества положений, которые получили уточнения, внимания заслуживает фраза о том, что собственник обязан "поддерживать надлежащее состояние жилого помещения", то есть, по мнению надзорных органов, содержать его в соответствии с техническим паспортом. Данная норма направлена не только на борьбу с перепланировками и переустройством самих квартир, но и придаёт больший вес региональным актам, принятым за последние два года относительно балконов и лоджий. Теперь, если по плану дома балконы или лоджии остекления не имеют, то для изменения этого конструктивного решения нужно учитывать местные правила и брать разрешение. В противном случае — штраф до 5000 рублей и демонтаж конструкции.

Но это только в том случае, если при выполнении остекления не было произведено иных работ, которые могут признать переустройством, например в случае демонтажа стены между комнатой и лоджией или при установке смотрового козырька с выходом за границу балконной плиты. В этом случае штраф может быть увеличен ещё на 2500 рублей. Также дополнительно могут оштрафовать даже за то, что балкон без соответствующего разрешения был отделан некоторыми видами пластика (например сайдингом). Но тут штраф будет выписан со ссылкой на статью 20.4 КоАП РФ — за нарушение противопожарных правил.

— Ситуация с балконами и их обустройством не нова, просто теперь она стала более упорядоченной, — утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — На самом деле судебная практика споров между коммунальщиками и владельцами квартир о том, что можно делать на балконе, а что нельзя, пока несколько "однобокая". Однозначно признаются недопустимыми вынос на балкон технических коммуникаций (например отопления) и снос несущих стен, но всё, что касается остекления или возведения разного рода перегородок и производства отделки балкона без получения разрешения у надзорных органов, некоторые суды вполне допускали. Скорее всего, теперь разрешительный порядок будет требоваться во всех случаях, которые могут быть признаны даже незначительным переустройством.

И хотя многие собственники не согласны с такими установками закона, выполнять их, скорее всего, придётся. Возможно, это произойдёт не сразу, но как только коммунальщики попадут в квартиру и зафиксируют нарушение, стоит ждать предписания.

Доступ коммунальщиков в квартиру узаконен

Некоторые россияне считают: девиз "Мой дом — моя крепость" означает, что допускать представителей управляющих или иных коммунальных компаний в своё жилище они не обязаны. Но, оказывается, это не так.

— Практика последних двух лет показывает, что суды однозначно признают право представителей управляющих компаний и надзорных органов на доступ в квартиру, если необходимо произвести ремонт, осмотр оборудования или конструкции помещения, даже если нет аварии или жалоб других жильцов. Правда, если случай не экстренный, то коммунальщики должны заранее согласовать дату и время своего визита. И такие посещения должны быть не чаще одного раза в три месяца, это установлено постановлением правительства № 354, — пояснил адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — Если доступ всё же предоставлен не будет, то коммунальщики могут получить его через суд, но чаще они просто составляют акт, который далее может быть использован как основание для взыскания средств за применение сложного оборудования или дополнительных специалистов, если дело касается устранения возможной аварии. Такие взыскания происходят очень быстро в заявительном порядке через судебный приказ, и присутствия ответчика при вынесении решения о штрафе вовсе не требуется. Деньги спишут судебные приставы в объёме, указанном в поступившем им на исполнение документе.

Не только обязанности, но и права

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Однако не только ужесточение коммунальных норм и повышение расходов, связанных с недвижимостью, ждёт собственников квартир в следующем году. Некоторые новации в законодательстве будут скорее плюсом, чем минусом.

Во-первых, с 1 февраля 2022 года вступят в силу поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости", согласно которым данные кадастрового учёта должны будут отражать сведения о признании многоквартирного дома аварийным. Эта информация станет указываться в выписке из реестра, что позволит потенциальным покупателям жилья избежать проблем и не вкладываться в негодную недвижимость.

Во-вторых, для многих, кто купил жильё в 2021 году, упростится получение налогового вычета. Однако касается это только тех, кто проводил все свои расчёты через банк, участвующий в обмене информацией с Федеральной налоговой службой (посмотреть перечень можно тут: https://npd.nalog.ru/credit-orgs ).

Суть упрощения вот в чём: после сделки банк автоматически передаст сведения о ней налоговикам, а те в свою очередь известят покупателя в его личном кабинете на сайте nalog.ru о положенном вычете и его размере. Останется только онлайн направить заявление и получить деньги на свой счёт.

В-третьих, с 1 января 2022 года вступает в силу закон № 442-ФЗ об изменении условий для назначения субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Те, кому положены субсидии и компенсации за коммунальные услуги, будут их получать вне зависимости от желания местных властей, кроме случаев, когда есть судебное решение о взыскании с гражданина долга по коммунальным платежам. То есть сам факт наличия долга за ЖКУ действие льгот не приостанавливает. Муниципалитетам и коммунальщикам придётся вначале обратиться за разбирательством в суд, тут и выяснится, насколько правомерны требования, выставляемые льготнику.

Авторы Максим Греков