Из-за загруженности портов в Приморье подорожали мебель и автомобили

В Приморье годовой прирост цен на непродовольственные товары в октябре увеличился до 7,64% после 7,38% в сентябре. Одной из причин роста цен стала высокая загруженность портов. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"Причинами подорожания стройматериалов и мебели стали высокий спрос и сбои в поставках, связанные, в том числе, с высокой загруженностью дальневосточных портов", — говорится в сообщении ведомства

Высокий спрос на мебель и стройматериалы специалисты Центробанка объясняют тем, что приморцы благодаря льготной ипотеке активно покупают жильё.

"В то же время наблюдается временное увеличение сроков поставок: слишком загружены порты не только Приморья, но и всего Дальнего Востока, а это приводит к сбоям в логистике и в конечном итоге — к увеличению цен", — пояснил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.