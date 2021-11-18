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Из-за загруженности портов в Приморье подорожали мебель и автомобили

Высокий спрос наложился на проблемы с поставками. Подобная ситуация и в других регионах ДФО.

18 ноября, 02:09

Фото © Pixabay

В Приморье годовой прирост цен на непродовольственные товары в октябре увеличился до 7,64% после 7,38% в сентябре. Одной из причин роста цен стала высокая загруженность портов. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"Причинами подорожания стройматериалов и мебели стали высокий спрос и сбои в поставках, связанные, в том числе, с высокой загруженностью дальневосточных портов", — говорится в сообщении ведомства

Высокий спрос на мебель и стройматериалы специалисты Центробанка объясняют тем, что приморцы благодаря льготной ипотеке активно покупают жильё.

"В то же время наблюдается временное увеличение сроков поставок: слишком загружены порты не только Приморья, но и всего Дальнего Востока, а это приводит к сбоям в логистике и в конечном итоге — к увеличению цен", — пояснил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Центробанке предупредили о риске резкого роста цен на продукты в 2022 году.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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