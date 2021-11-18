В ГИБДД назвали самый аварийно опасный день недели

Вечер пятницы оказался самым аварийно опасным временем. Об этом свидетельствуют статистические данные ГИБДД России за десять месяцев 2021 года. Именно в этот день недели происходит наибольшее количество ДТП.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на данные ведомства, за десять месяцев этого года в России произошло более 109 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Из них почти 97 тысяч случилось по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения. Это примерно такой же показатель, как и за аналогичный период прошлого года.

С января по сентябрь в автомобильных авариях в стране погибло 12 тысяч человек и более 137 тысяч пострадало. Согласно статистике ГИБДД, самое опасное время для автомобилистов — с 17:00 до 20:00 в пятницу.

Как правило, в это время значительно увеличивается число водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии и уставшими после трудовой недели. Наиболее спокойное время — с часа ночи до семи утра.