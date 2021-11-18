Пришедшие к власти на Украине в 2014 году силы согласились не препятствовать воссоединению Крыма с Россией ради сохранения собственного положения в Киеве, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошёл в 2014 году. Тогда произошёл передел власти и, чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым", — заявил Кива в беседе с RTVI.

Кива также отметил, что да, референдум был, но и его результаты были следствием того, что жители Крыма увидели происходящее в остальной части Украины. Парламентарий выразил уверенность в том, что Москва и Киев ещё сядут за стол переговоров и между странами будет найден компромисс.

"И Донбасс, и Крым не захотели жить на Украине, которая взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с Россией", — подчеркнул Кива.