НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не понимала, как идти вперёд": Подруга умершей участницы "Танцев со звёздами" рассказала о её последних днях

По её словам, Кристина Асмаловская пребывала в глубокой депрессии, не могла собраться и пойти на вакцинацию.

18 ноября, 02:51

Фото © ВКонтакте / Кристина Асмаловская

Умершая от коронавируса 41-летняя артистка из "Танцев со звёздами", ведущая детской передачи "АБВГДейка" Кристина Асмаловская могла заболеть ковидом в больнице. Такую версию озвучила близкая подруга звезды Екатерина.

В беседе с "Московским комсомольцем" она уточнила, что до ухода из жизни Кристина серьёзно заболела и к тому же пребывала в депрессии. При этом нередко Асмаловская говорила, что хочет умереть.

"Тяжело всё это вспоминать. Она не понимала, как идти вперёд, чем заниматься. У неё не было достаточно работы, она часто была дома", — пояснила Екатерина.

Подруга Асмаловской рассказала, что Кристина попала в больницу с инфекционным заболеванием, но сбежала оттуда. Она допускает, что именно там артистка и заразилась коронавирусом, после чего её вновь госпитализировали.

"Кристина не могла собраться, чтобы пойти и сделать прививку. Мы разговаривали, но она постоянно: "Потом, потом…" И в итоге ничего не сделала", — заключила подруга умершей.

Проклятие "АБВГДейки": Почему ведущие детского шоу умирают так рано

Проклятие "АБВГДейки": Почему ведущие детского шоу умирают так рано

А ранее Лайф рассказывал, что о смерти Асмаловской высказался и её партнёр по "Танцам со Звёздами" Марат Башаров. Телеведущий отметил, что они "были дружны по жизни", однако серьёзные отношения их не связывали.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1