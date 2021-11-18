"Не понимала, как идти вперёд": Подруга умершей участницы "Танцев со звёздами" рассказала о её последних днях
По её словам, Кристина Асмаловская пребывала в глубокой депрессии, не могла собраться и пойти на вакцинацию.
Фото © ВКонтакте / Кристина Асмаловская
Умершая от коронавируса 41-летняя артистка из "Танцев со звёздами", ведущая детской передачи "АБВГДейка" Кристина Асмаловская могла заболеть ковидом в больнице. Такую версию озвучила близкая подруга звезды Екатерина.
В беседе с "Московским комсомольцем" она уточнила, что до ухода из жизни Кристина серьёзно заболела и к тому же пребывала в депрессии. При этом нередко Асмаловская говорила, что хочет умереть.
"Тяжело всё это вспоминать. Она не понимала, как идти вперёд, чем заниматься. У неё не было достаточно работы, она часто была дома", — пояснила Екатерина.
Подруга Асмаловской рассказала, что Кристина попала в больницу с инфекционным заболеванием, но сбежала оттуда. Она допускает, что именно там артистка и заразилась коронавирусом, после чего её вновь госпитализировали.
"Кристина не могла собраться, чтобы пойти и сделать прививку. Мы разговаривали, но она постоянно: "Потом, потом…" И в итоге ничего не сделала", — заключила подруга умершей.
А ранее Лайф рассказывал, что о смерти Асмаловской высказался и её партнёр по "Танцам со Звёздами" Марат Башаров. Телеведущий отметил, что они "были дружны по жизни", однако серьёзные отношения их не связывали.
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