Умершая от коронавируса 41-летняя артистка из "Танцев со звёздами", ведущая детской передачи "АБВГДейка" Кристина Асмаловская могла заболеть ковидом в больнице. Такую версию озвучила близкая подруга звезды Екатерина.

В беседе с "Московским комсомольцем" она уточнила, что до ухода из жизни Кристина серьёзно заболела и к тому же пребывала в депрессии. При этом нередко Асмаловская говорила, что хочет умереть.

"Тяжело всё это вспоминать. Она не понимала, как идти вперёд, чем заниматься. У неё не было достаточно работы, она часто была дома", — пояснила Екатерина.

Подруга Асмаловской рассказала, что Кристина попала в больницу с инфекционным заболеванием, но сбежала оттуда. Она допускает, что именно там артистка и заразилась коронавирусом, после чего её вновь госпитализировали.

"Кристина не могла собраться, чтобы пойти и сделать прививку. Мы разговаривали, но она постоянно: "Потом, потом…" И в итоге ничего не сделала", — заключила подруга умершей.