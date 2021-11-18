На центральную часть России надвигается циклон "Ульрих", сформированный в акватории Гренландского моря на стыке столкновения тёплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского. Как отмечает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, из-за этого на регион 20 ноября обрушится мощный снегопад и образуется "барическая пропасть" — атмосферное давление резко упадёт до рекордных значений.

"Атмосферное давление к 12:00 мск субботы рухнет в барическую "пропасть" — понизится с 736 мм рт. ст. до аномально низких величин, и барометры покажут 716 мм рт. ст., что почти на 28–30 единиц ниже нормы, а также существенно (на пять-шесть единиц) ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня, которое наблюдалось в 2008 году", — сказал Евгений Тишковец в беседе с ТАСС.

Он отметил, что в воскресенье давление резко подрастёт до 731 мм ртутного столба. Это, по его словам, негативным образом отразится на самочувствии метеозависимых людей.

К этому добавятся аномальные объёмы осадков. По словам Тишковца, выпадет до 25% от месячной нормы. Этот снегопад с мокрым снегом может стать сильнейшим за последние 73 года. Также ожидается сильный ветер с порывами до 18–23 м/с.

"В субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса", — отметил Тишковец.

Ожидается, что в центральной части России образуется снежный покров высотой 4–7 см. По прогнозу метеоролога, он уже продержится до весны.