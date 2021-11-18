Названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодёжи

Среди вакансий для молодёжи в России популярны такие специальности, как разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник. К такому выводу пришли в сервисе "Работа.ру". Обычно же молодым людям предлагают занятость, где не требуется большого опыта работы, либо когда работодатель позволяет за свой счёт повышать квалификацию параллельно учёбе.

Как отмечает РИА "Новости", особо выделилась вакансия разработчика приложений, размещённая в Иркутске. В центре Прибайкалья предложили такому специалисту доход до 360 тысяч рублей. При этом кандидату необходимо владеть языком программирования и системой Git, понимать принципы объектно ориентированного и событийного программирования, знать платформу Unity, иметь навык написания шейдеров и опыт работы с плагином DotWeen.

Согласно другим объявлениям, логопед в Подольске может заработать в месяц до 100 тысяч рублей. Указывается, что кандидаты без опыта работы могут пройти стажировку, длительность испытательного срока составит один месяц. Столько же обещают платить слесарю-монтажнику в Жуковском. Но там важно иметь личное авто.

Чуть меньше может составить заработок мужского парикмахера в Екатеринбурге — до 90 тысяч рублей. Повару-пиццамейкеру в Новосибирске готовы платить до 85 тысяч рублей в месяц и возмещать затраты на такси. Продавца-бариста с зарплатой до 80 тысяч рублей ищут в Москве.