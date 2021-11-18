Американского автора детских книг обвинили в педофилии

По меньшей мере 14 случаев сексуального насилия над детьми инкриминируют автору детских книг, бывшему учителю начальных классов Полу Лоу (Paul Edward Lowe) из американского штата Калифорния. Расследование началось после того, как повзрослевший потерпевший, 32-летний мужчина, признался, что более 20 лет назад его изнасиловал школьный учитель в городке Риверсайд.

"Мужчина сообщил, что подвергся сексуальному насилию со стороны своего учителя 4-го класса более 20 лет назад во время учёбы в местной школе в Риверсайде. Большинство из этих сексуальных посягательств происходило вне школы, но были случаи, когда насилие имело место в университетском городке", — сообщает департамент полиции Риверсайда.

В сообщении говорится, что Лоу преподавал в начальной школе Taft в Риверсайде около пяти лет — с 1997 по 2002 год, однако после внезапно уволился. Позже выяснилось, что он ранее был обвинён в сексуальном насилии над несовершеннолетним, но, устраиваясь на работу в детское учреждение, не внёс данные об этом в реестр. Также в начале 1990-х подозреваемый был юношеским футбольным тренером, два года преподавал в частной школе Hacienda Heights, кроме того, работал в молодёжном лагере и писал книги для детей.

61-летний детский писатель был арестован 9 ноября. Ему предъявлены обвинения в 14 случаях сексуального насилия над детьми, однако полиция предполагает, что жертв может быть больше. Пол Лоу взят под стражу, объявлен залог в пять миллионов долларов.