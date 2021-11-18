Вильфанд предупредил об аномальных морозах в нескольких регионах

На Тюменскую, Кемеровскую, Омскую, Свердловскую, Томскую, Новосибирскую, Челябинскую области, республику Коми и Ненецкий автономный округ в ближайшие дни обрушатся аномальные холода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Аномалии будут до 8-10°С. В Тюменской области прогнозируется до -27...-29°С, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях -21...-23°С. На севере Томской области будет даже до -30°С", - рассказал он Вильфанд в беседе с ТАСС.

Аномалии будут и в Ненецком автономном округе и Коми. В этих регионах температура будет ниже нормы на 7-13°С в четверг и пятницу. Минимальная температура будет в диапазоне -28...-31°С.

"В Свердловской, Челябинской областях, например, будет -20...-21°С", - добавил Роман Вильфанд.