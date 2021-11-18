Посол Антонов заявил о позитивных подвижках между США и РФ в сфере стратстабильности

В диалоге США и России по стратегической стабильности наблюдается позитивное развитие. Об этом заявил журналистам посол РФ в Америке Анатолий Антонов.

"Прежде всего наблюдаются позитивные подвижки в области стратстабильности. Ещё по итогам Женевского саммита было принято совместное заявление президентов, подтверждающее приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — сказал посол, добавив, что в документе зафиксировано намерение начать предметный и энергичный двусторонний диалог в этой сфере.

Антонов отметил, что уже состоялось два раунда консультаций между делегациями двух стран во главе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. По его словам, создано две рабочие группы: по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями и по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект. Посол РФ в Вашингтоне подчеркнул, что комплексный характер переговоров позволяет обсуждать все значимые факторы стратстабильности — как традиционные вооружения, так и новые технологии. Ожидается, что в ближайшее время состоится следующее пленарное заседание и будет запущена работа в экспертных группах, заключил Антонов.