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Посол Антонов заявил о позитивных подвижках между США и РФ в сфере стратстабильности

По словам диппредставителя России в Вашингтоне, уже состоялось два раунда консультаций между делегациями стран, создано две рабочие группы.

18 ноября, 05:53

Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В диалоге США и России по стратегической стабильности наблюдается позитивное развитие. Об этом заявил журналистам посол РФ в Америке Анатолий Антонов.

"Прежде всего наблюдаются позитивные подвижки в области стратстабильности. Ещё по итогам Женевского саммита было принято совместное заявление президентов, подтверждающее приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — сказал посол, добавив, что в документе зафиксировано намерение начать предметный и энергичный двусторонний диалог в этой сфере.

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Антонов отметил, что уже состоялось два раунда консультаций между делегациями двух стран во главе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. По его словам, создано две рабочие группы: по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями и по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект. Посол РФ в Вашингтоне подчеркнул, что комплексный характер переговоров позволяет обсуждать все значимые факторы стратстабильности — как традиционные вооружения, так и новые технологии. Ожидается, что в ближайшее время состоится следующее пленарное заседание и будет запущена работа в экспертных группах, заключил Антонов.

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Как сообщал Лайф, в МИД РФ заявили, что США и Россия ведут диалог по стратегической стабильности. В министерстве отметили, что при администрации Трампа стороны проводили встречи, однако "предметных дискуссий не происходило".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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