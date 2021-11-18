Посол Антонов заявил об активном взаимодействии РФ и США в сфере кибербезопасности

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия и Соединённые Штаты ведут активное взаимодействие по вопросам информационной безопасности. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналистов о реализации договорённостей, которые были достигнуты в июне 2021 года на встрече президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Женеве.

"Активно осуществляется взаимодействие по вопросам информационной безопасности. Эксперты из профильных министерств и ведомств уже начали контактировать, состоялось четыре раунда переговоров. Уполномоченные ведомства возобновили профессиональную работу. Есть конкретные случаи пресечения российскими правоохранительными органами деятельности преступных группировок, использовавших вредоносное программное обеспечение", — сообщил посол.

По его словам, США выступают с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на вопросах кибервымогательства. Российская сторона исходит из того, что со временем диалог с американскими коллегами "приобретёт всесторонний характер", ведь проблематика информационной безопасности гораздо шире. Посол РФ в Америке считает, что следует поднять тему цифровой защищённости применительно к вооружениям.