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В Кабул прибыла первая партия гуманитарной помощи из РФ

Ранее сообщалось, что Россия направит в охваченную кризисом страну продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости.

18 ноября, 06:40
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/AamajNews/photos/a.1572303189745714/2642483922727630" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aamaj News</a></p>

Фото © Facebook / Aamaj News

В аэропорт Кабула прибыла партия гуманитарной помощи из России. Об этом сообщает афганское агентство Aamaj News, отметив, что это первый груз помощи из РФ после того, как власть в стране захватило радикальное движение "Талибан"*.

Издание не уточняет, какой именно груз прибыл в столицу Афганистана. Как ранее сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, 18 ноября Минобороны РФ доставит в страну гумпомощь весом 36 тонн, всего же в Афганистан будет направлено свыше 100 тонн необходимых товаров.

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Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о подготовке Россией гумпомощи для Афганистана. По его словам, в охваченную кризисом страну будет отправлено продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости.

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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