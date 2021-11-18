В Кабул прибыла первая партия гуманитарной помощи из РФ
Ранее сообщалось, что Россия направит в охваченную кризисом страну продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости.
Фото © Facebook / Aamaj News
В аэропорт Кабула прибыла партия гуманитарной помощи из России. Об этом сообщает афганское агентство Aamaj News, отметив, что это первый груз помощи из РФ после того, как власть в стране захватило радикальное движение "Талибан"*.
Издание не уточняет, какой именно груз прибыл в столицу Афганистана. Как ранее сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, 18 ноября Минобороны РФ доставит в страну гумпомощь весом 36 тонн, всего же в Афганистан будет направлено свыше 100 тонн необходимых товаров.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о подготовке Россией гумпомощи для Афганистана. По его словам, в охваченную кризисом страну будет отправлено продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости.
* Организация, запрещённая ООН.
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