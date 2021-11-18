Путин одобрил строительство двух мусоросжигательных заводов в Краснодарском крае

Президент России Владимир Путин одобрил строительство в Краснодарском крае мусорозжигательных заводов. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в беседе с РБК.

Как сообщил глава "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, структуры "Ростеха" с 2020 года не могут согласовать с правительством проект по строительству 25 мусорозжигательных заводов и ведут переговоры с губернаторами 23 регионов по каждому из таких объектов. При этом "РТ-Инвест" строит в Подмосковье и Татарстане пять заводов по переработке отходов в энергию. Их стоимость составляет примерно 200 миллиардов рублей, а мощность — 355 МВт. Эти предприятия смогут ежегодно сжигать около 3,35 миллиона тонн отходов. Запуск объектов планируется не раньше 2023 года.

Что же касается планируемого строительства мусоросжигательных заводов в Краснодарском крае, то об этом можно вести разговор только после того, как данную идею поддержат местные власти, сообщила Марта Галичева, представитель курирующей обращение с отходами вице-премьера Виктории Абрамченко. При этом поручение президента РФ получено и направлено на обработку в профильные ведомства, отметила Ольга Голант, представитель курирующего энергетику вице-премьера Александра Новака. Она подчеркнула, что решение будет приниматься по итогам проработки с учётом мнения всех сторон.

Отмечается, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 октября 2021 года, пребывая с рабочим визитом в Москве, попросил Сергея Чемезова построить в регионе два мусороперерабатывающих завода полного цикла. Кроме того, он также обратился к российскому лидеру, чтобы тот согласовал строительство этих объектов с помощью структур "Ростеха". Указывается, что данное письмо губернатор отправил 21 октября и оно было помечено визой "Согласен". Как сообщил Чемезов, Владимир Путин поддержал реализацию проекта.

"Сейчас Краснодарский край испытывает самую высокую мусорную нагрузку, и на его территории уже нет места для новых полигонов. Действующие, как правило, работают за пределами экологических норм и должны быть закрыты", — отметил глава "Ростеха".

В настоящий момент в регионе работает 11 мусорных полигонов, но они не справляются с нагрузкой. Причём Белореченский — самый крупный из них — в 2023 году закроется на рекультивацию. А сейчас туда возят мусор на протяжении восьми часов. По словам Шипелова, уже в ближайшее время Краснодарский край, "РТ-Инвест" и правительство предложат "сбалансированное решение".