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Подозреваемый в педофилии архангельский экс-министр признал вину

Ему предъявлены обвинения.

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Юрий Гнедышев. Фото © VK / gnedyshev

Бывший и.о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев, подозреваемый в педофилии, в ходе допроса признал вину в развращении несовершеннолетних школьниц. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ. Ему предъявлены обвинения.

Предъявлено обвинение экс-чиновнику Администрации Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц), — говорится в сообщении.

Главу Минобразования Архангельской области задержали по подозрению в педофилии

В деле фигурируют как минимум двое потерпевших. Это школьницы, с которыми Юрий Гнедышев, предположительно, вёл секс-переписку.

Как сообщал Лайф, Гнедышев вёл в социальных сетях переписку с двумя школьницами, одной из которых отправил ссылку на видеозапись сексуального характера. Суд отправил его под домашний арест до 8 декабря.

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