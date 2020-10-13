Подозреваемый в педофилии архангельский экс-министр признал вину

Бывший и.о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев, подозреваемый в педофилии, в ходе допроса признал вину в развращении несовершеннолетних школьниц. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ. Ему предъявлены обвинения.

— Предъявлено обвинение экс-чиновнику Администрации Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц), — говорится в сообщении.