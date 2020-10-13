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НАК показал кадры с места спецоперации по ликвидации боевиков в Грозном

В результате перестрелки погибли трое правоохранителей.

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Видео © Национальный антитеррористический комитет

На месте ликвидации четырёх боевиков в Грозном работает следственная группа. Правоохранители осматривают участок, где скрывались злоумышленники, обыскивают дом и собирают улики. Видео с места происшествия показал Национальный антитеррористический комитет.

СМИ: В Грозном уничтожили четырёх боевиков

В районе ввели режим КТО.

Напомним, по данным НАК, в результате спецоперации погибли трое силовиков. Однако, по информации Лайфа, один из них остался жив и находится в больнице. Боевики открыли огонь в ответ на предложение добровольно сдаться правоохранителям.

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