НАК показал кадры с места спецоперации по ликвидации боевиков в Грозном

На месте ликвидации четырёх боевиков в Грозном работает следственная группа. Правоохранители осматривают участок, где скрывались злоумышленники, обыскивают дом и собирают улики. Видео с места происшествия показал Национальный антитеррористический комитет.

Напомним, по данным НАК, в результате спецоперации погибли трое силовиков. Однако, по информации Лайфа, один из них остался жив и находится в больнице. Боевики открыли огонь в ответ на предложение добровольно сдаться правоохранителям.