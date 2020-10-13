В Москве снова выявили рекордное число новых случаев CoViD-19 с середины мая

За последние сутки в Москве выявили 4618 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране. Этот показатель стал очередным рекордом с середины мая.

— В столице подтверждено 4618 новых случаев коронавируса, это самый высокий показатель с середины мая. Число новых случаев CoViD-19 за последнюю неделю на 31% больше, чем за предыдущую, — говорится в сообщении.

В оперативном штабе отметили, что за минувшие сутки госпитализация потребовалась 1258 пациентам. Кроме того, там добавили, что 297 человек остаются подключёнными к аппаратам ИВЛ.