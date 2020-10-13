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В Москве снова выявили рекордное число новых случаев CoViD-19 с середины мая

На ИВЛ остаётся 297 жителей столицы.

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За последние сутки в Москве выявили 4618 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране. Этот показатель стал очередным рекордом с середины мая.

В столице подтверждено 4618 новых случаев коронавируса, это самый высокий показатель с середины мая. Число новых случаев CoViD-19 за последнюю неделю на 31% больше, чем за предыдущую, — говорится в сообщении.

В ВОЗ заявили о рекордном росте заражения CoViD-19 за неделю

Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке.

В оперативном штабе отметили, что за минувшие сутки госпитализация потребовалась 1258 пациентам. Кроме того, там добавили, что 297 человек остаются подключёнными к аппаратам ИВЛ.

Как ранее сообщал Лайф, всего по России со вчерашнего дня зафиксировали 13 868 новых случаев коронавируса, что также стало новым антирекордом с начала пандемии.

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