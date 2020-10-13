В России зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу

За сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса — это новый антирекорд, такое количество заболевших зафиксировано впервые с начала эпидемии. При этом за весь период выявлено уже 1 326 178 случаев CoViD-19 в 85 регионах.

В России уже третий день подряд регистрируют более 13 тысяч инфицированных в сутки. Так, накануне эта цифра составила 13 592, а ещё день назад — 13 634.

За сутки умерло 244 пациента (22 966 летальных исходов с начала эпидемии). Также за сутки полностью выздоровело 7550 человек, а за весь период эта цифра уже составляет 1 031 785.