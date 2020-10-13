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В России зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу

Уже третий день подряд в целом по стране выявляют более 13 тысяч случаев.

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За сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса — это новый антирекорд, такое количество заболевших зафиксировано впервые с начала эпидемии. При этом за весь период выявлено уже 1 326 178 случаев CoViD-19 в 85 регионах.

Фото © стопкоронавирус.рфФото © стопкоронавирус.рф

Фото © стопкоронавирус.рф

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В России уже третий день подряд регистрируют более 13 тысяч инфицированных в сутки. Так, накануне эта цифра составила 13 592, а ещё день назад — 13 634.

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По его словам, должен быть целый спектр препаратов от CoViD-19.

За сутки умерло 244 пациента (22 966 летальных исходов с начала эпидемии). Также за сутки полностью выздоровело 7550 человек, а за весь период эта цифра уже составляет 1 031 785.

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Незадолго до этого у пациентки диагностировали рак.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сделали прогноз, что РФ может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией через 10–20 дней. Число случаев CoViD-19 в мире также продолжает расти, и три дня подряд эта цифра бьёт рекорды.

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