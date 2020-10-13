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НАК: При ликвидации боевиков в Грозном погибли трое правоохранителей

В комитете также подтвердили информацию о нейтрализации четырёх бандитов.

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Фото © ТАСС / Замир Усманов

Трое правоохранителей погибли в ходе перестрелки во время спецоперации в Грозном по уничтожению боевиков. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка. В ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли, — сообщили в НАК, отметив, что бандиты открыли огонь из автоматического оружия на предложение сдаться властям.

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Подробности спецоперации пока не приводятся.

Однако источник Лайфа сообщил, что в результате перестрелки погибли только двое правоохранителей, а ещё один оказался ранен. По словам собеседника, сейчас он находится в операционной в больнице № 1 города Грозного.

В НАК также подтвердили информацию, что удалось уничтожить четырёх боевиков.

Ранее Лайф рассказывал, что в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции из-за существующей "угрозы совершения терактов".

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