НАК: При ликвидации боевиков в Грозном погибли трое правоохранителей

Трое правоохранителей погибли в ходе перестрелки во время спецоперации в Грозном по уничтожению боевиков. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

— К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка. В ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли, — сообщили в НАК, отметив, что бандиты открыли огонь из автоматического оружия на предложение сдаться властям.

Однако источник Лайфа сообщил, что в результате перестрелки погибли только двое правоохранителей, а ещё один оказался ранен. По словам собеседника, сейчас он находится в операционной в больнице № 1 города Грозного.

В НАК также подтвердили информацию, что удалось уничтожить четырёх боевиков.