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Двое остаются на ИВЛ. Лайф узнал о состоянии пострадавших от рук борского стрелка

Губернатор региона сообщил, что родным и близким пострадавших и погибших оказывается необходимая помощь.

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Фото © Pixabay

Бабушка 18-летнего Даниила М., расстрелявшего её из ружья и убившего несколько прохожих в Боре Нижегородской области, а также ещё одна пострадавшая находятся на аппарате ИВЛ. Их состояние оценивается как очень тяжёлое и тяжёлое, сообщил Лайфу источник.

Всего пострадавших трое. Бабушке стрелка пришлось ампутировать руку, сейчас она остаётся в реанимации. Ещё одна местная жительница получила ранение в трахею и перелом рёбер. Врачи на данный момент не делают прогнозов, её состояние усугубляется возрастом и весом около 160 килограммов.

Бабушка борского стрелка потеряла много крови и переведена в реанимацию

До этого её оперировала бригада врачей из нескольких больниц.

Ещё один пострадавший, получивший огнестрельное ранение бедра, находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что родным и близким погибших и пострадавших оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.

Это трагическое происшествие, в результате которого погибли люди, не может оставить равнодушным. Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих близких, — сказал Никитин.

На месте обнаружения тела борского стрелка работает следственная группа — видео

Молодого человека нашли мёртвым сегодня утром недалеко от места стрельбы.

В результате стрельбы три человека погибли и трое пострадали, в том числе бабушка 18-летнего парня. По данным Лайфа, Даниил зарегистрировал ружьё всего десять дней назад.

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