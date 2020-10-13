Двое остаются на ИВЛ. Лайф узнал о состоянии пострадавших от рук борского стрелка

Бабушка 18-летнего Даниила М., расстрелявшего её из ружья и убившего несколько прохожих в Боре Нижегородской области, а также ещё одна пострадавшая находятся на аппарате ИВЛ. Их состояние оценивается как очень тяжёлое и тяжёлое, сообщил Лайфу источник.

Всего пострадавших трое. Бабушке стрелка пришлось ампутировать руку, сейчас она остаётся в реанимации. Ещё одна местная жительница получила ранение в трахею и перелом рёбер. Врачи на данный момент не делают прогнозов, её состояние усугубляется возрастом и весом около 160 килограммов.

Ещё один пострадавший, получивший огнестрельное ранение бедра, находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что родным и близким погибших и пострадавших оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.

— Это трагическое происшествие, в результате которого погибли люди, не может оставить равнодушным. Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих близких, — сказал Никитин.