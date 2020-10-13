"Желание всё бросить". Нагиев признался, что иногда мечтает уехать из России

Российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев признался, что порой мечтает всё бросить и переехать в другую страну. При этом он уточнил, что конкретной цели уехать из России у него нет — скорее привлекает сама идея свободы выбора, считает артист.

— У меня нет конкретной цели покинуть Россию. Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание всё бросить и быть чуть-чуть свободнее. Я не умею этого делать, не могу себе этого позволить. Завидую тем, кто бросает бизнес и сидит на своём крылечке, играет на дудке, — признался он в интервью изданию "Собеседник".

Такие мысли Нагиеву пришли из-за его роли эмигранта в новом фильме Сарика Андреасяна "Гудбай, Америка". По словам артиста, на самом деле график работы у него расписан на много месяцев вперёд, поэтому ни о каких переездах не может быть и речи. Однако сниматься в кино Нагиев не любит. На работу "как на плаху", признался актёр. При этом он уточнил, что видеть себя в списках успешных и привлекательных звёзд ему всё же приятно.