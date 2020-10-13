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"Желание всё бросить". Нагиев признался, что иногда мечтает уехать из России

Это связано с его последней ролью в кино.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев признался, что порой мечтает всё бросить и переехать в другую страну. При этом он уточнил, что конкретной цели уехать из России у него нет — скорее привлекает сама идея свободы выбора, считает артист.

У меня нет конкретной цели покинуть Россию. Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание всё бросить и быть чуть-чуть свободнее. Я не умею этого делать, не могу себе этого позволить. Завидую тем, кто бросает бизнес и сидит на своём крылечке, играет на дудке, — признался он в интервью изданию "Собеседник".

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Такой вид 53-летнего кумира застал фанаток шоумена врасплох, и некоторые не смогли справиться с эмоциями.

Такие мысли Нагиеву пришли из-за его роли эмигранта в новом фильме Сарика Андреасяна "Гудбай, Америка". По словам артиста, на самом деле график работы у него расписан на много месяцев вперёд, поэтому ни о каких переездах не может быть и речи. Однако сниматься в кино Нагиев не любит. На работу "как на плаху", признался актёр. При этом он уточнил, что видеть себя в списках успешных и привлекательных звёзд ему всё же приятно.

Ранее Лайф рассказывал, что из-за ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, российский актёр и телеведущий Андрей Ургант остался без заработка, поскольку четыре месяца "просидел дома" без спектаклей, концертов и корпоративов. Теперь ему практически не хватает денег на жизнь.

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