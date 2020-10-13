Российский основатель брендов "Смак" и "Красная линия" задержан в США

В США задержан основатель брендов "Смак", "Довгань" и "Красная линия" Герман Лиллевяли. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, бизнесмен уже более месяца находится в иммиграционной тюрьме.

В России его обвиняют в мошенничестве, предполагается, что ущерб от деятельности предпринимателя составил девять миллиардов рублей. По версии следствия, Лиллевяли является организатором финансовой пирамиды. Под видом оказания брокерских услуг его консультанты присваивали средства клиентов, которым предлагали вложиться в акции известных компаний. Среди жертв инвестора — такие известные личности, как режиссёр Никита Михалков, голкипер сборной России Маринато Гильерме и политолог Дмитрий Орлов.

Задержание бизнесмена подтвердил также представитель группы инвесторов, которые судились с ним в США, и уточнил, что Лиллевяли уже более месяца находится в иммиграционной тюрьме.

Предприниматель въехал на территорию США по эстонскому паспорту в начале текущего года. Перед этим он продал в Эстонии автомобиль и недвижимость. Причём в Штаты он прибыл без визы, из-за чего мог находиться там сроком до 90 дней.