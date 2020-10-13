"Отошла — и забабахало". Борский стрелок при хаотичной стрельбе чуть не убил 97-летнюю пенсионерку

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Пенсионерка из города Бора Нижегородской области рассказала, что за мгновение отошла от места, куда попала пуля, выпущенная 18-летним стрелком.

— Только отошла от балкона на кухне — и забабахало. Я уже и не помню, как напугалась, — сказала она Лайфу.

После этого 97-летняя пенсионерка показала осколок от дроби, который застрял в противоположной стене, и отметила, что подобный снаряд мог легко её убить.