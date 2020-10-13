"Отошла — и забабахало". Борский стрелок при хаотичной стрельбе чуть не убил 97-летнюю пенсионерку

Пенсионерка из города Бора Нижегородской области рассказала, что за мгновение отошла от места, куда попала пуля, выпущенная 18-летним стрелком.
— Только отошла от балкона на кухне — и забабахало. Я уже и не помню, как напугалась, — сказала она Лайфу.
После этого 97-летняя пенсионерка показала осколок от дроби, который застрял в противоположной стене, и отметила, что подобный снаряд мог легко её убить.
Напомним, вечером 12 октября в Бору 18-летний молодой человек выстрелил в бабушку, а затем открыл огонь по прохожим и убил троих. По данным Лайфа, он зарегистрировал ружьё всего десять дней назад. Его бабушка находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, она потеряла много крови от полученного ранения.
Комментариев: 0