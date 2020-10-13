На месте обнаружения тела борского стрелка работает следственная группа — видео

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Следователи и криминалисты продолжают работать на месте обнаружения тела 18-летнего Даниила Монахова, который накануне открыл огонь по своей бабушке, а затем — по прохожим. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, тело молодого человека нашли сегодня утром недалеко от места, где он стрелял по прохожим. Лайф публиковал кадры с места обнаружения. Ему проведут посмертную психиатрическую экспертизу для установления причин и мотивов его поступка.
Борский стрелок сегодня отпросился из интерната в военкомат. Но оттуда ему уже год не присылали повестокДаниил обманул педагогов, чтобы уйти со всех уроков.
В результате стрельбы три человека погибли, ещё трое пострадали, в том числе бабушка 18-летнего парня. Она находится в крайне тяжёлом состоянии, потеряла много крови из-за полученного ранения и помещена в реанимацию. По данным Лайфа, Даниил зарегистрировал ружьё всего десять дней назад.
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