Лайф публикует кадры с места обнаружения тела борского стрелка, убившего трёх человек

Тело 18-летнего Даниила Монахова, который накануне в городе Боре Нижегородской области открыл огонь из ружья по своей бабушке, а затем по случайным прохожим, в результате чего погибли трое, нашли в 500–600 метрах от автобусной остановки, где случилась трагедия. Лайф публикует фото с места обнаружения.
Фото © LIFE
Рядом с молодым человеком лежит чёрный рюкзак и два ружья, а вокруг пояса закреплён патронташ. Ранее сообщалось, что при себе у стрелка было около 40 патронов.
Лайф рассказывал, что тело удалось обнаружить сотрудникам СОБРа.
Лайф узнал, что изъяло следствие из квартиры борского стрелка, расстрелявшего троих прохожихРанее стало известно, что к его поискам подключились сотрудники ФСБ.
Напомним, бабушка стрелка, ставшая первой жертвой, находится в крайне тяжёлом состоянии, потеряла много крови от полученного ранения и помещена в реанимацию. По данным Лайфа, Даниил зарегистрировал ружьё всего десять дней назад.
Комментариев: 0