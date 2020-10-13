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Лайф публикует кадры с места обнаружения тела борского стрелка, убившего трёх человек

При нём нашли два ружья.

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Фото © LIFE

Тело 18-летнего Даниила Монахова, который накануне в городе Боре Нижегородской области открыл огонь из ружья по своей бабушке, а затем по случайным прохожим, в результате чего погибли трое, нашли в 500–600 метрах от автобусной остановки, где случилась трагедия. Лайф публикует фото с места обнаружения.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Рядом с молодым человеком лежит чёрный рюкзак и два ружья, а вокруг пояса закреплён патронташ. Ранее сообщалось, что при себе у стрелка было около 40 патронов.

Лайф рассказывал, что тело удалось обнаружить сотрудникам СОБРа.

Лайф узнал, что изъяло следствие из квартиры борского стрелка, расстрелявшего троих прохожих

Ранее стало известно, что к его поискам подключились сотрудники ФСБ.

Напомним, бабушка стрелка, ставшая первой жертвой, находится в крайне тяжёлом состоянии, потеряла много крови от полученного ранения и помещена в реанимацию. По данным Лайфа, Даниил зарегистрировал ружьё всего десять дней назад.

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