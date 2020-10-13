Маркетологи дали совет, когда лучше брать новый iPhone по "выровненной" цене

Приобретать новую модель iPhone лучше весной, когда цена на неё становится наиболее выгодной. Такое мнение высказали эксперты "Яндекс.Маркета" на основе данных исследования.

— Традиционно цены на только что презентованные модели iPhone начинают снижаться сразу после официального старта продаж. Далее в течение нескольких месяцев их стоимость "выравнивается" и с весны меняется уже незначительно, — приводит их мнение ТАСС.

Приобретать новый iPhone лучше в феврале или марте, посоветовали эксперты.

В то же время обратить внимание на все старые модели компании Apple лучше сейчас, так как цены на них находятся на минимальном уровне.

Как следует из данных исследования, в 2020 году чаще всего пользователей привлекал на переход в интернет-магазины iPhone 11. Второй по популярности моделью в сети стал iPhone XR, а третьей — iPhone 11 Pro. Всего же на продукцию Apple приходится 18% от всех пользовательских переходов в текущем году.