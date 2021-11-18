Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана более 380 человек по поручению Путина

Министерство обороны России по поручению президента РФ Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 380 человек. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

"18 ноября по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны РФ Сергеем Шойгу отданы указания по организации эвакуации самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 380 граждан РФ, государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины и Афганистана", — говорится в релизе.

Отмечается, что для эвакуации создана авиационная группировка из трёх самолётов военно-транспортной авиации, которые уже вылетели с аэродрома Чкаловский.