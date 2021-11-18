Мурашко рассказал о возросшей значимости этических вопросов в медицине

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что значимость этических вопросов в медицине возросла. Об этом он сообщил в ходе приветствия участников и гостей всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века", которая проходит в МИА "Россия сегодня", пишет РИА "Новости".

"Этические вопросы всегда занимали значительное место в медицине, и их значимость с развитием медицины исторически возросла. Вместе с ростом сложности и технологичности медицинской помощи и развития общества, принципов гуманизма эта тема становится всё острее", — заявил Мурашко.

По его словам, на сегодняшний день оценка соотношения риска и пользы, а также принципиальной возможности применения препарата является принципом допуска лекарства в обращение, который не подлежит сомнению. Глава Минздрава также отметил, что при министерстве был создан Координационный совет по вопросам биоэтики. Он занимается выработкой предложений по совершенствованию законодательства, организацией мероприятий с целью формирования подходов и принятия решения по темам, касающимся соблюдения прав человека при применении достижений в сфере биомедицинской науки.