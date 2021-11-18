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Мурашко рассказал о возросшей значимости этических вопросов в медицине

При Минздраве был создан Координационный совет по вопросам биоэтики, который занимается выработкой предложений по совершенствованию законодательства, напомнил министр.

18 ноября, 07:32

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что значимость этических вопросов в медицине возросла. Об этом он сообщил в ходе приветствия участников и гостей всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века", которая проходит в МИА "Россия сегодня", пишет РИА "Новости".

"Этические вопросы всегда занимали значительное место в медицине, и их значимость с развитием медицины исторически возросла. Вместе с ростом сложности и технологичности медицинской помощи и развития общества, принципов гуманизма эта тема становится всё острее", — заявил Мурашко.

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По его словам, на сегодняшний день оценка соотношения риска и пользы, а также принципиальной возможности применения препарата является принципом допуска лекарства в обращение, который не подлежит сомнению. Глава Минздрава также отметил, что при министерстве был создан Координационный совет по вопросам биоэтики. Он занимается выработкой предложений по совершенствованию законодательства, организацией мероприятий с целью формирования подходов и принятия решения по темам, касающимся соблюдения прав человека при применении достижений в сфере биомедицинской науки.

Ранее Мурашко заявил, что нужного уровня вакцинации можно достигнуть за несколько недель. При этом министр подчеркнул, что речь идёт не о принудительных мерах. Россиянам необходимо сделать прививку, чтобы не создавать угрозу другим.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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