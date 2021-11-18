Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин попросил руководство своего клуба уменьшить ему зарплату, так как считает, что получает незаслуженно много. Об этом в своём телеграм-канале написал известный журналист, бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков.

"Невероятная история. Мне даже сложно в это поверить. Рассказали, что Зобнин пришёл к руководству "Спартака" и попросил уменьшить ему зарплату. Он это обосновал тем, что получает незаслуженно много", — написал Казаков.