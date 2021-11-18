"Невероятная история": Футболист сборной России Зобнин попросил уменьшить ему зарплату
При этом в его клубе отказались комментировать информацию о контрактах игроков.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин попросил руководство своего клуба уменьшить ему зарплату, так как считает, что получает незаслуженно много. Об этом в своём телеграм-канале написал известный журналист, бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков.
"Невероятная история. Мне даже сложно в это поверить. Рассказали, что Зобнин пришёл к руководству "Спартака" и попросил уменьшить ему зарплату. Он это обосновал тем, что получает незаслуженно много", — написал Казаков.
Так, по словам журналиста, Зобнин отныне будет получать около двух миллионов евро в год. При этом ранее СМИ писали о зарплате в 3,3 миллиона евро за сезон. В "Спартаке" данную информацию комментировать отказались, пишет РИА "Новости".
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