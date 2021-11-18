Вильфанд опроверг прогноз о мощнейшем за 73 года снегопаде в Центральной России

В Центральной России не прогнозируется мощного снегопада, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с "Москвой 24".

"Под снегопадом обычно понимается ситуация, когда после выпадения снега на земле остаются сугробы, большое количество снега, можно кататься на лыжах, детей на санках возить, снежную бабу лепить, в снежки играть. Нет, здесь этой ситуации не прогнозируется, поэтому слова, которые сейчас произносятся, они далеки от профессии, снегопада нет", — сообщил метеоролог.

Он рассказал, что 20 ноября в Москве небо будет плотно затянуто облаками, погода ожидается хмурая и тусклая. Вместе с тем давление понизится и составит около 720 миллиметров ртутного столба. Прогнозируются и осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Высота снега будет четыре-пять сантиметров, но последующим днём температура повысится до положительных значений. И ожидается продолжение мокрого снега и даже дождя, поэтому это будет каша на дорогах при положительной температуре", — отметил Вильфанд.

Осадки будут продолжаться днём и ночью, может выпасть около 15 миллиметров, что "очень много для холодного времени года". При этом ожидается ветер 7–13 метров в секунду, а порывы составят 15–20 метров. А 21 ноября, обещает Вильфанд, интенсивность осадков уменьшится и такая непогода не ожидается.