Вильфанд опроверг прогноз о мощнейшем за 73 года снегопаде в Центральной России
Хотя в субботу, 20 ноября, осадки выпадут в виде дождя и снега, в воскресенье ожидается плюсовая температура — на дорогах будет каша.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
В Центральной России не прогнозируется мощного снегопада, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с "Москвой 24".
"Под снегопадом обычно понимается ситуация, когда после выпадения снега на земле остаются сугробы, большое количество снега, можно кататься на лыжах, детей на санках возить, снежную бабу лепить, в снежки играть. Нет, здесь этой ситуации не прогнозируется, поэтому слова, которые сейчас произносятся, они далеки от профессии, снегопада нет", — сообщил метеоролог.
Он рассказал, что 20 ноября в Москве небо будет плотно затянуто облаками, погода ожидается хмурая и тусклая. Вместе с тем давление понизится и составит около 720 миллиметров ртутного столба. Прогнозируются и осадки в виде дождя и мокрого снега.
"Высота снега будет четыре-пять сантиметров, но последующим днём температура повысится до положительных значений. И ожидается продолжение мокрого снега и даже дождя, поэтому это будет каша на дорогах при положительной температуре", — отметил Вильфанд.
Осадки будут продолжаться днём и ночью, может выпасть около 15 миллиметров, что "очень много для холодного времени года". При этом ожидается ветер 7–13 метров в секунду, а порывы составят 15–20 метров. А 21 ноября, обещает Вильфанд, интенсивность осадков уменьшится и такая непогода не ожидается.
Ранее Лайф рассказывал, что ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России о мощном снегопаде. Он обещал, что впервые за 73 года в регионе выпадет примерно 25% от месячной нормы.
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