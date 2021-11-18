Успешное выполнение очередной испытательной стрельбы гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море является значимым событием, ведь скоро ею вооружат отечественный флот. Такое заявление сделал военный эксперт, экс-замглавкома ВВС РФ генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

"Это говорит о том, что ракета "Циркон" подтвердила те технические характеристики, которые были предъявлены ей. Она точно попала в цель. После всех процедур акта приёма от промышленности Вооружёнными силами ракета "Циркон" начнёт серийно поступать на перевооружение российской армии флота", — сказал он Лайфу.

Бижев заметил, что перед этой гиперзвуковой ракетой бессильны средства ПВО других стран, также её невозможно перехватить, уничтожить или сбить. Такое оружие есть только у России, в скором времени им будут вооружать флот.

"Это значимое событие. Мы долго ждали. Она долго проходила испытания, но наконец-то её пустили", — добавил эксперт.