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"Невозможно перехватить, уничтожить, сбить": Военный эксперт Бижев отметил важность успешного запуска "Циркона" для обороны РФ

Такая ракета есть только у России, и в скором времени ею вооружат весь флот, добавил собеседник.

18 ноября, 13:36

Фото © Минобороны РФ

Успешное выполнение очередной испытательной стрельбы гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море является значимым событием, ведь скоро ею вооружат отечественный флот. Такое заявление сделал военный эксперт, экс-замглавкома ВВС РФ генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

"Это говорит о том, что ракета "Циркон" подтвердила те технические характеристики, которые были предъявлены ей. Она точно попала в цель. После всех процедур акта приёма от промышленности Вооружёнными силами ракета "Циркон" начнёт серийно поступать на перевооружение российской армии флота", — сказал он Лайфу.

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Бижев заметил, что перед этой гиперзвуковой ракетой бессильны средства ПВО других стран, также её невозможно перехватить, уничтожить или сбить. Такое оружие есть только у России, в скором времени им будут вооружать флот.

"Это значимое событие. Мы долго ждали. Она долго проходила испытания, но наконец-то её пустили", — добавил эксперт.

Напомним, фрегат "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу "Цирконом" в Белом море и успешно поразил цель прямым попаданием. В Минобороны уточнили, что манёвр произведён по морской мишенной позиции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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