Российские военные успешно выполнили очередную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели. Как сообщает Министерство обороны РФ, запуск осуществлялся с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

"Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон". Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря", — пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе тестирования гиперзвуковая ракета поразила цель прямым попаданием. Полёт соответствовал всем заданным параметрам.

