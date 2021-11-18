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"Поразил цель прямым попаданием": Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу "Цирконом" в Белом море

В Минобороны уточнили, что манёвр произведён по морской мишенной позиции. Полёт соответствовал всем заданным параметрам.

18 ноября, 10:26

Фото © Минобороны РФ

Российские военные успешно выполнили очередную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели. Как сообщает Министерство обороны РФ, запуск осуществлялся с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

"Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон". Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря", — пояснили в ведомстве.

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Там уточнили, что в ходе тестирования гиперзвуковая ракета поразила цель прямым попаданием. Полёт соответствовал всем заданным параметрам.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ показало видео запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды. Стрельба по учебной цели, расположенной в Баренцевом море, проводилась с глубины в 40 метров.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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