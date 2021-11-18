Мигрантов на белорусско-польской границе начнут прививать от ковида
Среди беженцев уже выявлен один заразившийся инфекцией. Уточняется, что вакцинировать иностранцев будут китайским препаратом "Синофарм".
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На белорусско-польской границе развернут пункт вакцинации от коронавируса для беженцев. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на сенатора Виктора Лисковича.
Власти Белоруссии готовы привить всех мигрантов, находящихся у границы с Евросоюзом. Уточняется, что укол будут делать китайским препаратом "Синофарм". Вакцинировать будут только взрослых. Сенатор Лискович отметил, что это большой шаг для того, чтобы сохранить здоровье людей.
Отметим, что опрошенные Лайфом беженцы поддерживают решение о вакцинации. На белорусско-польской границе уже зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией среди мигрантов. В настоящее время заболевший находится в больнице.
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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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