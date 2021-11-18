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Мигрантов на белорусско-польской границе начнут прививать от ковида

Среди беженцев уже выявлен один заразившийся инфекцией. Уточняется, что вакцинировать иностранцев будут китайским препаратом "Синофарм".

18 ноября, 10:20
<p>Фото © Telegram/<a href="https://t.me/shot_shot/32204" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a> </p>

Фото © Telegram/SHOT

На белорусско-польской границе развернут пункт вакцинации от коронавируса для беженцев. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на сенатора Виктора Лисковича.

Власти Белоруссии готовы привить всех мигрантов, находящихся у границы с Евросоюзом. Уточняется, что укол будут делать китайским препаратом "Синофарм". Вакцинировать будут только взрослых. Сенатор Лискович отметил, что это большой шаг для того, чтобы сохранить здоровье людей.

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Отметим, что опрошенные Лайфом беженцы поддерживают решение о вакцинации. На белорусско-польской границе уже зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией среди мигрантов. В настоящее время заболевший находится в больнице.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.

Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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