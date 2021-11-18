Мигрантов на белорусско-польской границе начнут прививать от ковида

На белорусско-польской границе развернут пункт вакцинации от коронавируса для беженцев. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на сенатора Виктора Лисковича.

Власти Белоруссии готовы привить всех мигрантов, находящихся у границы с Евросоюзом. Уточняется, что укол будут делать китайским препаратом "Синофарм". Вакцинировать будут только взрослых. Сенатор Лискович отметил, что это большой шаг для того, чтобы сохранить здоровье людей.

Отметим, что опрошенные Лайфом беженцы поддерживают решение о вакцинации. На белорусско-польской границе уже зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией среди мигрантов. В настоящее время заболевший находится в больнице.