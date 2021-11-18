Песков заявил, что Патрушев и Салливан обсуждали Украину и миграционный кризис
Представитель Кремля отметил, что разговор секретаря Совбеза РФ и помощника президента США продолжился в духе достигнутых в июне на женевском саммите Путина и Байдена договорённостей.
Николай Патрушев. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор, в котором коснулись темы Украины, а также обсудили ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что разговор Патрушева и Салливана продолжился в духе достигнутых на женевском саммите Владимира Путина и Джо Байдена в июне договорённостей.
"Произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идёт. Это стратстабильность и кибербезопасность. Обменялись мнениями по актуальным вопросам, там фигурировала и Украина, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе", — сказал Песков.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Часть беженцев возвращаться обратно не собирается, они разбили лагерь и совершают попытки прорваться через границу.
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