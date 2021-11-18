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Песков заявил, что Патрушев и Салливан обсуждали Украину и миграционный кризис

Представитель Кремля отметил, что разговор секретаря Совбеза РФ и помощника президента США продолжился в духе достигнутых в июне на женевском саммите Путина и Байдена договорённостей.

18 ноября, 10:12
<p>Николай Патрушев. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Президента РФ</a></p>

Николай Патрушев. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор, в котором коснулись темы Украины, а также обсудили ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля отметил, что разговор Патрушева и Салливана продолжился в духе достигнутых на женевском саммите Владимира Путина и Джо Байдена в июне договорённостей.

"Произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идёт. Это стратстабильность и кибербезопасность. Обменялись мнениями по актуальным вопросам, там фигурировала и Украина, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе", — сказал Песков.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Часть беженцев возвращаться обратно не собирается, они разбили лагерь и совершают попытки прорваться через границу.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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