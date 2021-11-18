Песков заявил, что Патрушев и Салливан обсуждали Украину и миграционный кризис

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор, в котором коснулись темы Украины, а также обсудили ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что разговор Патрушева и Салливана продолжился в духе достигнутых на женевском саммите Владимира Путина и Джо Байдена в июне договорённостей.

"Произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идёт. Это стратстабильность и кибербезопасность. Обменялись мнениями по актуальным вопросам, там фигурировала и Украина, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе", — сказал Песков.