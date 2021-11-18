Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого к будущему канцлеру Германии отказаться от сертификации газопровода "Северный поток – 2".

По мнению политолога, ФРГ не сможет просто так остановить сертификацию газопровода. Во-первых, потому что сами жители европейских стран будут очень недовольны этой идеей, а во-вторых, Берлин сам заинтересован в реализации "Северного потока – 2". При этом эксперт убеждён, что новое немецкое правительство обязательно будет "вставлять палки в колёса".

"Мы ожидали, что будет по-другому? Мы ожидали, что всё пройдёт хорошо и замечательно? Что и от кого мы хотим? Да, всё будет очень тяжело и сложно. Новое немецкое правительство будет вставлять палки в колёса. Насколько оно сможет это сделать, пока не ясно, оно ещё не приступило к работе", — сказал Брутер в беседе с Лайфом.

Кроме того, эксперт напомнил, что совсем недавно Варшава требовала от Берлина дополнительных репараций по итогам Второй мировой войны, а сейчас "предлагает дружить". По мнению собеседника, поляки ведут себя всегда "очень некрасиво", что плохо для общеевропейского климата в целом.

"Что касается обращения к немцам с просьбой дружить, то немцы дружить не будут. Но это и не означает, что они будут дружить с Россией. Они будут как бы пытаться [продвигать] свои интересы руководить Европой. Насколько это получится, нам неизвестно. Скорее всего, не очень. Но пробовать будут", — заключил Брутер.