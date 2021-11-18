Президент НТС Баженов рассказал, при каких условиях снизятся цены на бензин в России

Кризис на топливном рынке в некоторых регионах Сибири и на Дальнем Востоке уже принял системный характер. Чтобы выжить, независимые нефтяные компании вынуждены повышать цены и "отрываться" от крупных российских организаций, которые тоже есть в регионах. Получается, что на большинстве заправок стоимость топлива гораздо выше, чем на крупных сетевых, при этом образуются очереди. Как отметил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов в беседе с РИА ФАН, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отлично работает с точки зрения сдерживания цен, однако нельзя не обращать внимания на то, что это уничтожает российскую топливную инфраструктуру.

Эксперт отметил, что принимаются "косметические меры", но к исправлению ситуации это не приведёт. Спасти положение реально, для этого в первую очередь необходимо "отпустить" розничные цены и перестать их контролировать и регулировать.

"Мы получим рост цен на топливо. Но в случае корректировки оптовых цен вниз мы тут же получим снижение цен. То, что цены могут падать, это точно так, потому что до 2008 года, когда у нас в принципе политика "инфляция минус" взяла верх, все цены росли и падали в соответствии с оптовыми. Это абсолютно нормально, и вся мировая практика говорит об этом", — сказал Баженов.

Он отметил, что как раз в такой рыночной ситуации важную роль будут играть независимые игроки на топливном рынке. При этом очень важно корректировать налоговую нагрузку, так как в этой области наблюдается диспаритет между экспортом и внутренним рынком, где намного больше налогов. Баженов добавил, что в России акциз индексируется на 4%, повышается каждый год, хотя должен был снижаться. При этом экспортная пошлина обнуляется, что создаёт ещё больший разрыв.

"Плюс курс рубля, который теперь не так жёстко завязан на дорогую нефть. Если раньше у нас нефть дорожала и рубль укреплялся, то сейчас такого явного укрепления нет. Надо приводить налоги в паритет", — отметил эксперт.

По его словам, Минфину РФ нужно сделать работу над ошибками. Он добавил, что сейчас сдерживание цен происходит "кровью независимых компаний", которые приносятся в жертву рынку.