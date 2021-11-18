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Представитель Кремля Песков рассказал, с чем связана эвакуация граждан из Афганистана

Ранее сообщалось, что Миноброны РФ направило в страну три самолёта транспортной авиации для вывоза более 380 человек.

18 ноября, 09:55

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Эвакуация россиян и граждан ряда стран из Афганистана, которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, связана со сложившейся в стране обстановкой. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Там не только граждане России, но и граждане некоторых стран ОДКБ и из других стран. Это эвакуация тех граждан, которые [там] проживали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учётом того, что там крайне и крайне беспокойно", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Напомним, Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана более 380 человек по поручению Путина. Три военных самолёта транспортной авиации с медоборудованием вылетели с аэродрома Чкаловский.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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