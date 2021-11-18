В Белоруссии на эвакуационный рейс в Ирак зарегистрировалось 340 человек
Всего поступило 432 заявки. Самолёт с беженцами полетит по маршруту Минск — Эрбиль — Багдад.
Фото © LIFE
Мигранты на регистрации на рейс в Ирак в аэропорту Минска. Видео © LIFE
В национальном аэропорту Минск открылась регистрация на рейс авиакомпании Iraqi Airways, которым планируется эвакуировать иракских мигрантов.
Мигранты в аэропорту Минска. Видео © LIFE
По данным онлайн-табло аэропорта, самолёт иракской авиакомпании приземлится в белорусском аэропорту в 12:45. Вылет в Багдад назначен на 13:45 по местному времени. На рейс из Минска в Багдад уже зарегистрировалось 340 человек, всего поступило 432 заявки.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф сообщил, что более 400 иракских граждан, находящихся на границе Белоруссии и Польши, изъявили желание вернуться на родину. Первый самолёт с беженцами полетит по маршруту Минск — Эрбиль — Багдад.
Ранее Лайф рассказал, какие варианты для беженцев с Ближнего Востока обсуждают поляки в соцсетях. В сложившейся ситуации рядовые поляки в большинстве своём редко испытывают чувство сострадания к жителям разрушенных войной стран.
Комментариев: 0