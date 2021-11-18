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Песков: Путин сам сообщит, когда ревакцинируется от коронавируса

Первым компонентом вакцины президент привился 23 марта, а через три недели сделал вторую прививку.

18 ноября, 09:46

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сам сообщит, когда примет решение ревакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он сообщит об этом сам, когда примет решение", — ответил он на вопрос, появилась ли какая-то информация о том, когда президент пройдёт ревакцинацию.

Песков рассказал, покажут ли россиянам кадры ревакцинации Путина

Песков рассказал, покажут ли россиянам кадры ревакцинации Путина

Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Через три недели он сделал вторую прививку. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже российский лидер в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал: это "Спутник V". Кроме того, Владимир Путин поделился способом, как легче перенести вакцинацию: он посоветовал контрастный душ.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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