Песков: Путин сам сообщит, когда ревакцинируется от коронавируса
Первым компонентом вакцины президент привился 23 марта, а через три недели сделал вторую прививку.
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Президент России Владимир Путин сам сообщит, когда примет решение ревакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он сообщит об этом сам, когда примет решение", — ответил он на вопрос, появилась ли какая-то информация о том, когда президент пройдёт ревакцинацию.
Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Через три недели он сделал вторую прививку. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже российский лидер в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал: это "Спутник V". Кроме того, Владимир Путин поделился способом, как легче перенести вакцинацию: он посоветовал контрастный душ.
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