Гендиректор "Главкосмоса" рассказал, когда начнутся массовые турполёты в космос

Генеральный директор АО "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал о развитии космического туризма. По его мнению, индустрия достигнет объёма в несколько миллиардов долларов к началу 2030-х годов. Он считает, что массовые орбитальные полёты будут доступны не ранее чем через 15 лет, при этом станут популярны суборбитальные полёты.

"По различным оценкам, на ближайшую перспективу более доступным и массовым останется сегмент суборбитальных полётов. Вместе с тем следует понимать, что суборбитальные полёты — это скорее индустрия развлечений: довольно высокая цена за всего лишь несколько минут в невесомости", — сказал Лоскутов.

Эксперт подчеркнул, что для суборбитального полёта не нужна какая-то особая подготовка и у непрофессионалов она займёт всего несколько дней. При этом в случае участия в орбитальных полётах она длится не менее трёх-четырёх месяцев. Тренировки проводятся на базе Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в подмосковном Звёздном городке. Непрофессиональных участников готовят к нагрузкам, состоянию невесомости и работе на борту корабля и МКС.

Также большую роль играют и серьёзные расчёты, отмечает Лоскутов. Следует проанализировать, какое снаряжение необходимо для путешествия, сколько нужно продуктов питания, кислорода и питьевой воды. Кроме того, не стоит забывать и о расходах. Среди них, например, постройка транспортного пилотируемого корабля "Союз-МС" и ракеты-носителя "Союз-2.1а", производство индивидуальных скафандров и ложементов, комплекс услуг по медицинскому освидетельствованию и подготовке к полёту, сама пусковая услуга с космодрома Байконур. Кроме того, необходимы средства на пребывание на орбите, работу профессиональных космонавтов с туристами, а также послеполётную реабилитацию.

Гендиректор "Главкосмоса" добавил, что каждый сам может выбирать между орбитальным и суборбитальным полётом, исходя из своих возможностей и потребностей. А также подчеркнул, что туристические поездки в космос уже практикуются.

"Следующий орбитальный туристический полёт запланирован на декабрь 2021 года, когда ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" отправится к МКС в составе командира экипажа Александра Мисуркина, участников космического полёта Юсаку Маэдзава, президента японской корпорации "Старт Тудей", и Йозо Хирано, его личного ассистента," — сообщил эксперт.

По прогнозам аналитиков, индустрия космического туризма к началу 2030-х годов достигнет объёма в несколько миллиардов долларов. Однако цена таких полётов пока остаётся достаточно большой, отметил Лоскутов. По его мнению, полёты на орбиту в ближайшие годы останутся привилегией государств и платёжеспособных "любителей космоса". Были проведены экономические расчёты, которые показали, что не стоит ожидать резкого снижения цен настолько, что поездки могут стать общедоступными в ближайшие полтора-два десятилетия.

Эксперт рассказал, что развитие индустрии и в России, и за рубежом уже сказывается на стоимости полётов туристов к МКС. Например, в нашей стране средства, получаемые от поездок непрофессиональных участников, направляются на развитие этой области. При этом чем больше людей будет летать, тем дешевле будут обходиться такие сессии в будущем, заключил Лоскутов.