На депутата Заксобрания Новосибирской области Поповцева завели уголовное дело
Парламентария подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, ущерб от его действий оценивается в 500 тысяч рублей. Мера пресечения пока не избрана.
Фото © VK / Законодательное собрание Новосибирской области
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев подозревается в мошенничестве, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия, сообщает ТАСС.
"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата регионального законодательного собрания 50-летнего Глеба Поповцева по статье 159 УК РФ ("Мошенничество")", — передаёт агентство.
Отмечается, что депутат якобы фиктивно трудоустроил своим помощником подставное лицо и получал заработную плату. По предварительным данным, ущерб от действий Поповцева оценивается в 500 тысяч рублей. В то же время источник ТАСС в правоохранительных органах указал, что уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершённое лицом с использованием служебного положения". Мера пресечения будет избрана позднее.
Ранее в Госдуме предложили ввести для МФО обязательную проверку личности клиентов. Такая мера, считает автор инициативы, позволит снизить риск мошенничества в сфере микрозаймов.
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