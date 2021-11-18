На депутата Заксобрания Новосибирской области Поповцева завели уголовное дело

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев подозревается в мошенничестве, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия, сообщает ТАСС .

Отмечается, что депутат якобы фиктивно трудоустроил своим помощником подставное лицо и получал заработную плату. По предварительным данным, ущерб от действий Поповцева оценивается в 500 тысяч рублей. В то же время источник ТАСС в правоохранительных органах указал, что уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершённое лицом с использованием служебного положения". Мера пресечения будет избрана позднее.